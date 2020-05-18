Eğitime virüs düzenlemesi (Doğru Tercih 18 Mayıs 2020)
Doğru Tercih'te Sadık Gültekin, konuğu özel Fen Bilimleri Kurucusu Bekir Gümüşsoy ile LGS'ye girecek adayların nelere dikkat etmeleri gerektiğini ve kalan süreci nasıl geçirmeleri gerektiğini değerlendiriyor.
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NTV 18.05.2020 - 12:00| Son Güncelleme : 18.05.2020 - 12:29
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