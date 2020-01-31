''Eltilerin Savaşı'' ekibi NTV'de (Gece Gündüz 30 Ocak 2020)

Eltilerin Savaşı, iki elti olan Sultan ve Gizem arasında yaşanan tatlı çekişmelere, bitmek bilmeyen rekabete odaklanıyor. Yönetmen koltuğunda Onur Bilgetay'ın oturduğu filmin senaryosunu, başrolde de yer alan Gupse Özay kaleme alıyor. Filmin kadrosunda Özay'a, Merve Dizdar, Ferit Aktuğ ve Uraz Kaygılaroğlu eşlik ediyor. ''Eltilerin Savaşı'' ekibi NTV'de 30 Ocak Perşembe 17.30'da Gece Gündüz'de Gülay Afşar'ın sorularını yanıtlayacak.

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER