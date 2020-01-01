En anlamlı yılbaşı programı NTV'de! Darülaceze: Asırlık Şefkat Yuvası
1895'te açılan Darülaceze Türkiye'de yaşlılara yönelik hizmetlerin sembolü bir mekan... O günden bugüne, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e 100 bine yakın yardıma muhtaç kişiye ev sahipliği yaptı. NTV, 125. yaşını kutlayan Darülaceze'yi yakın plana aldı. Yağız Şenkal, Darülaceze sakinleri, çalışanları ve gönüllüleri ile kurumunun dünü, bügünü ve geleceğini konuştu.
NTV 31.12.2019 - 15:16| Son Güncelleme : 01.01.2020 - 10:19
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