En çok tercih edilen estetik müdaheleler neler? (Adım Adım Sağlık 12 Ocak 2020)
İnsan vücudu kusursuz işleyen bir orkestra gibidir ve bu orkestranın şefi de sizsiniz... Adım Adım Sağlık, her Pazar 16.15’te NTV’de. Sağlığınızı doğru yönetmenin yollarını her hafta Zehra Küçük ve Dermatoloji Uzmanı Dr. Yusuf Topal, konunun uzmanlarıyla konuşacak. En çok tercih edilen estetik müdaheleler neler? Kusursuz bir cilde sahip olmanın yolları nedir? Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Cahit Vural ve Medikal Estetik Hekimi Dr. Pelin Taşkıran merak edilen soruları yanıtlayacak. Adım Adım Sağlık, 12 Ocak Pazar 16.15’te NTV’de.
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