eN Sağlıklı Sohbetler 10 Kasım 2019

Daha doğru ve daha güzel bir yaşamın yöntemlerini, bilimsel araştırmalar ışığında Burcu Kaya, Doktor Talat Muratoğlu ile birlikte konunun uzmanlarıyla eN Sağlıklı Sohbetler’de tartışıyor. Diyabet hastalığının nedenleri neler? Nasıl teşhis konuyor? Tedavi yöntemleri neler? İç Hastalıkları, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hasan Aydın ve Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Dilek Yazıcı merak edilenleri yanıtlayacak. En Sağlıklı Sohbetler, 10 Kasım Pazar 19.10’da NTV’de.
NTV 10.11.2019 - 11:44| Son Güncelleme : 11.11.2019 - 09:25