eN Sağlıklı Sohbetler 14 Temmuz 2019

Burcu Kaya ve Diş Hekimi Pertev Kökdemir, her hafta farklı bir konuyu bilimsel araştırmalar ışığında, uzmanlarla birlikte MarlinPlus yapımcılığında hazırlanan eN Sağlıklı Sohbetler’de tartışıyor... Kalp sağlığını korumak için neler yapmalı? Kalp hastalıklarının belirtileri ve tedavi yöntemleri neler? Kalp Cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez’in konuk olacağı eN Sağlıklı Sohbetler 14 Temmuz Pazar 18.15’te NTV’de...

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