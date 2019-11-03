eN Sağlıklı Sohbetler 3 Kasım 2019

Daha doğru ve daha güzel bir yaşamın yöntemlerini, bilimsel araştırmalar ışığında Burcu Kaya, Doktor Talat Muratoğlu ile birlikte konunun uzmanlarıyla eN Sağlıklı Sohbetler’de tartışıyor.

Bu haftanın konusu; İş sağlığı...

“Güvenliği ve meslek hastalıkları nedir?”

“Meslek hastalıklarına nasıl tanı konuyor ve tedavi yöntemleri neler?”

İşyeri Hekimi Dr. Mehmet Bülent Dik ve İşyeri Hekimi Dr. Müslüm Güney merak edilenleri yanıtlayacak.

En Sağlıklı Sohbetler, 3 Kasım Pazar 19.10’da NTV’de.