Enflasyon Raporu açıklandı (Geri Sayım 31 Ocak 2020)
Geri Sayım’ın bugünkü konuğu Ekonomist Dergisi genel yayın yönetmeni Talat Yeşiloğu'ydu. Yeşiloğlu, Coronavirüs’ün piyasalara etkisini ve Merkez Bankası’nın açıkladığı Enflasyon Raporu’nu değerlendirdi.
NTV 31.01.2020 - 12:55| Son Güncelleme : 31.01.2020 - 14:17
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