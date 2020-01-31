Enflasyon Raporu açıklandı (Geri Sayım 31 Ocak 2020)

Geri Sayım’ın bugünkü konuğu Ekonomist Dergisi genel yayın yönetmeni Talat Yeşiloğu'ydu. Yeşiloğlu, Coronavirüs’ün piyasalara etkisini ve Merkez Bankası’nın açıkladığı Enflasyon Raporu’nu değerlendirdi.

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