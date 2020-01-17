Ercan Kesal NTV'de... (Gece Gündüz 16 Ocak 2020)

Oyuncu ve yazar Ercan Kesal ilk uzun metrajlı filmi "Nasipse Adayız" ile 22 Ocak'ta Rotterdam Film Festivali'ne gidiyor. Kaleme aldığı romandan uyarladığı filmiyle dünya prömiyerini yapacak olan Kesal, yazdığı, yönettiği ve başrolünde yer aldığı filmini 16 Ocak Perşembe 17.30'da Gülay Afşar'ın sunduğu Gece Gündüz'de anlatacak.
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