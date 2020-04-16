Erol Evgin evinden bildiriyor (Gece Gündüz 15 Nisan 2020)
Sosyal medya hesabında hayranlarına şiir okuyan, anılarını yazan, resim yapan, Funda Arar ile sürpriz bir düete imza atan Erol Evgin, 15 nisan Çarşamba günü saat 17.35'te evinden Gece Gündüz'e konuk olacak.
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NTV 16.04.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 16.04.2020 - 09:35
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