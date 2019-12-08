Erzurum'dan Sevilla'ya... (Avrupa'dan Anadolu'ya 8 Aralık 2019)
Avrupa’dan Anadolu’ya yeniden başlıyor. Bu kez hedefte Türkiye’nin 10 farklı ilinde her kesimden gelen soru ve talebi yanıtlamaya hazır Avrupa Birliği Bilgi Merkezleri ve Avrupa’nın dört bir yanına dağılmış Erasmus+ öğrencileri var. Avrupa’dan Anadolu’ya her Pazar 09.15’te NTV’de. Ömer Vatanartıran’ın sunduğu programın yeni bölümünde; dadaşlar diyarı Erzurum ve flamenkonun başkenti sayılan İspanya’nın Sevilla şehri var. Önce Erzurum’daki AB Bilgi Merkezi’nin etkinliklerini öğrenen Ömer Vatanartıran, ardından mutfağından tarihine, bar oyunundan oltu taşına Erzurum’u keşfediyor. Rotasını Erasmus+ öğrencisiyle buluşmak için Sevilla’ya çeviren Ömer Vatanartıran Erzurumlu bir öğrenci ile hem staj programının katılma koşullarını öğreniyor hem de flamenko dansıyla meşhur Sevilla’yı geziyor. Avrupa’dan Anadolu’ya, 8 Aralık Pazar 09.15’te NTV’de.
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