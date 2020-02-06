Esad rejimi İdlib'de ateşle oynuyor (Dünyanın Haberi 6 Şubat 2020)
Rejim, İdlib'de ateşle oynuyor. İdlib'de M-4 karayolu üzerinde yaşanan restleşme, Soçi mutabakatının ruhunu ve zeminini ortadan kaldırabilir. ABD, İngiltere ve Fransa, BM Güvenlik Konseyi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı. ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, Moskova'dan Suriye politikasını değiştirmesini istedi. ABD'li yetkililer, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle, Türkiye ile birlikte "insansız hava araçlarıyla yürütülen" ortak istihbarat programını askıya aldıklarını açıkladı. Ahmet Yeşiltepe ile Dünyanın Haberi hafta içi her gün saat 16.30'da NTV'de.
NTV 06.02.2020 - 17:00| Son Güncelleme : 06.02.2020 - 17:17
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.