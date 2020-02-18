Europa Galante, İş Sanat'ta (Gece Gündüz 17 Şubat 2020)
Orkestra şefi Fabio Biondi ve Mezzo Soprano Vivica Genaux Gece Gündüz'de. Barok ve klasik repertuvarlarında 17. ve 18. yüzyıl İtalyan bestecileri üzerinde uzmanlaşan Europa Galante, 17 Şubat akşamı İş Sanat Sahnesi'ne konuk oluyor. Konserden sadece saatler önce Orkestra Şefi Fabio Biondi ve Mezzo Soprano Vivica Genaux, 17.35'te Gülay Afşar'ın sunduğu Gece Gündüz'e çıkıyor.
NTV 18.02.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 18.02.2020 - 09:31
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