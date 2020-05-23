Evde bayram konserleri (Gece Gündüz 22 Mayıs 2020)

70 sanatçı POPSAV'la birlikte evde konser verecek. İş Sanat'ta bayram, LP'den online konser, DJ'lere destek platformu, "Tenet" filminden yeni fragman, Gündüz Kuşağı Emmy Ödülleri, "Scarface ile yeniden... Bu haberler ve daha fazlası Geece Gündüz'de.

NTV 23.05.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 23.05.2020 - 09:44

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