Evde doğal dezenfektan yapan makineler... (Tekno Hayat 14 Mart 2020)
Hayatımızı kolaylaştıran, geleceğe yön veren yeni nesil teknolojiler, Ahmet Can ile Tekno Hayat programında izleyicilerle buluşuyor. Tekno Hayat her Cumartesi 11.30’da NTV’de. Tekno Hayat bu hafta; Coronavirüs’ün bu denli yaygınlaştığı dönemde, temizlik ve hijyen teknolojilerini keşfediyor. Evde doğal dezenfektan yapan makinelerden ATM’lere, hatta para yıkama cihazlarına kadar pek çok yeni nesil teknolojiyi ekrana getiriyor. Ahmet Can ile Tekno Hayat 14 Mart Cumartesi 11.30’da NTV’de.
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NTV 14.03.2020 - 12:00| Son Güncelleme : 14.03.2020 - 12:14
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