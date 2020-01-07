Farklı Bir Konu: Engelli Sporcular (6 Ocak 2020)

Farklı Bir Konu ile Yağız Şenkal, gündemin yoğunluğunda gözden kaçan konuları belgesel tadında ekrana taşıyor. Farklı Bir Konu, 15 günde bir Pazartesi 22.00’de NTV’de. Farklı Bir Konu’da bu hafta; Ağustos’ta Tokyo’da düzenlenecek Paralimpik Oyunları’na gidecek engelli sporcular ekrana gelecek. Dünya Şampiyonu Paralimpik Yüzücü Beytullah Eroğlu’dan, görme engelli dağcı Turhan Turhan’a; geçen ay tekerlekli sandalye atletizm dalında Dünya üçüncüsü olan Hamide Doğangün’den 16 yaşındaki yüzücü Sevilay Öztürk’e engelli sporcular yakın plana alınacak. Yağız Şenkal’ın hazırladığı “Farklı Bir Konu” 6 Ocak Pazartesi 22.00’de NTV’de.
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