Farklı Bir Konu: Kök hücre nakli... (20 Ocak 2020)
Farklı Bir Konu ile Yağız Şenkal, gündemin yoğunluğunda gözden kaçan konuları belgesel tadında ekrana taşıyor. Farklı Bir Konu, 15 günde bir Pazartesi 22.00’de NTV’de. Farklı Bir Konu’da bu hafta; kök hücre nakli konusu işleniyor. Kan hastalıklarıyla savaşan binlerce insanın ilacı; Türkiye’nin ya da dünyanın herhangi bir yerinde, hiç karşılaşmadıkları erkeklerin, kadınların damarlarında dolaşıyor. Tanımadıkları insanları yaşatmak için de yardıma koşan süper kahramanlar var. Kök hücre bağışçıları, hayatlarını kurtardıkları hastalarla ilk kez bir araya geliyor. Gerçek kahramanlar, filmlerdekine hiç benzemiyor. Yağız Şenkal’ın hazırladığı “Farklı Bir Konu” 20 Ocak Pazartesi 22.00’de NTV’de.
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