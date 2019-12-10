Farklı Bir Konu: Koruyucu aileler (9 Aralık 2019)

Farklı Bir Konu ile Yağız Şenkal, gündemin yoğunluğunda gözden kaçan konuları belgesel tadında ekrana taşıyor. Farklı Bir Konu, 15 günde bir Pazartesi 22.00'de NTV'de. Farklı Bir Konu'da bu hafta; Koruyucu aile konusu ele alınacak. Bir çocuğu karnında değil, kalbinde büyütmek; koruyucu aileliğin en basit tanımı aslında. Türkiye'de 5 bin 852 koruyucu aile var. Bu ailelerin yanında devlet koruması altında olan 7 bin 106 çocuk yaşıyor. Koruyucu aileler, aynı soyadını taşımadıkları, hiç tanımadıkları çocukların annesi-babası oluyor, onlara yuva veriyor. Yağız Şenkal'ın hazırladığı "Farklı Bir Konu" 9 Aralık Pazartesi 22.00'de NTV'de başlıyor.
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