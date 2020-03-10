Farklı Bir Konu: Olimpiyatlara hazırlanan Türk sporcular (9 Mart 2020)
Farklı Bir Konu ile Yağız Şenkal, gündemin yoğunluğunda gözden kaçan konuları belgesel tadında ekrana taşıyor. Farklı Bir Konu, 15 günde bir Pazartesi 22.00'de NTV'de. 4 yıllık özlem bitiyor. Tokyo Olimpiyatları Temmuz'da başlıyor. Türk sporcular da cimnastikten güreşe, atletizmden yüzmeye, birçok branşta madalya için yarışacak. Farklı Bir Konu'nun bu bölümünde, olimpiyatlara hazırlanan Dünya Şampiyonları cimnastikçi İbrahim Çolak, karateci Serap Özçelik, tekvandocu Nur Tatar, atlet Ramil Guliyev'in yaşamları ekrana gelecek. Fedakarlık, azim, mücadele, ter ve gözyaşı dolu hayatları izleyicilerle buluşacak. Yağız Şenkal'ın hazırladığı "Farklı Bir Konu" 9 Mart Pazartesi 22.00'de NTV'de.
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NTV 09.03.2020 - 19:00| Son Güncelleme : 10.03.2020 - 12:43
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