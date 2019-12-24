Farklı Bir Konu: Onların adı "Mucize" (23 Aralık 2019)
Farklı Bir Konu ile Yağız Şenkal, gündemin yoğunluğunda gözden kaçan konuları belgesel tadında ekrana taşıyor. Farklı Bir Konu, 15 günde bir Pazartesi 22.00’de NTV’de. Onların adı “Mucize”. Kan hastası kardeşlerini iyileştirmek için dünyaya geldiler. Tüp bebek tedavisinde kullanılan “embriyoda genetik tanı yöntemi”; lösemi, akdeniz anemisi gibi kan hastalıklarıyla savaşan çocuklara umut verdi. Tam uyumlu dokuyla doğan bebeklerden alınan kök hücre veya kemik iliği, ağabey ya da ablalarına ilaç oldu. Yağız Şenkal’ın hazırladığı “Farklı Bir Konu” 23 Aralık Pazartesi 22.00’de NTV’de.
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