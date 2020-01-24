FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması... (Yakın Plan 23 Ocak 2020)
Yakın Plan'da Ahmed Arpat, konukları Ufuk Uras, İhsan Aktaş ve Kürşad Zorlu ile FETÖ’nün siyasi ayağı tartışmasının yanı sıra yargıda FETÖ ile mücadeleyi de değerlendiriyor. Ayrıca siyasetteki yeni oluşumlar ve bu oluşumların birbirleriyle yeni ittifak kurma olasılıkları tartışılıyor.
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