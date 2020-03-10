Filmmor Kadın Filmleri Festivali İstanbul'u gezecek (Gece Gündüz 9 Mart 2020)
Filmmor bu yıl hak odaklı sinema’yı özel bir bölüm ve panelle tartışmaya açacak. Kadınların sineması, feminist bellek, bedenimiz bizimdir, cins-iyet-ler bölümlerinde 21 ülke, 41 yönetmenden 46 film izleyiciyle buluşacak. Festival, 22 mart'ta istanbul'daki son gününde sinebüs ile istanbul’un 8 köyünü gezecek. Festival İletişim Danışmanı Hülya Uğur Tanrıöver Gece Gündüz'de Filmmor'u anlattı.
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NTV 10.03.2020 - 14:17| Son Güncelleme : 10.03.2020 - 14:28
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