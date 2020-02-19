Fransa'nın Türkçe öğretmen ve din adamı kararı (Dünyanın Haberi 19 Şubat 2020)

Fransa, yabancı din ve dil eğitimi konusunda göçmenleri olumsuz etkileyecek bir uygulamaya hazırlanıyor. Macron imzasını taşıyan bu uygulama en fazla Türkiye'den göç edenleri etkileyecek. İtalya'da Antik Pompei kentinde, restorasyon çalışmaları devam ediyor. 6 yıllık çalışmanın ardından, antik kentteki 3 bina daha ziyarete açıldı. Venedik'te festivallerde de kullanılan hediyelik maskelerin üretiminde bir Türk kadının emeği var. Ahmet Yeşiltepe ile Dünyanın Haberi hafta içi her gün saat 16.30'da NTV'de.

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