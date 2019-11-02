Gece Gündüz 1 Kasım 2019

Gece Gündüz, Türkiye'nin kültür sanat gündemini mercek altına alıyor. Şehirde yaşanan her şey Gülay Afşar'ın sunduğu Gece Gündüz'de… NTV'de kültür sanatın değişmez adresi Gece Gündüz hafta içi her akşam 17.30'da.