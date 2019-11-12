Gece Gündüz 11 Kasım 2019

İstanbul Tiyatro Festivali'ne dair detaylar Gece Gündüz'de! 23. İstanbul Tiyatro Festivali, yerli yapımların merakla beklenen prömiyerleri ve yurtdışından dünyaca ünlü topluluk ve sanatçıların gösterilerinin yer aldığı programıyla 13 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında tiyatroseverlerle buluşuyor. Festivalin direktörü Leman Yılmaz programa dair tüm detayları 11 Kasım Pazartesi 17.30'da Gülay Afşar'ın sunduğu Gece Gündüz'de anlatıyor.
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