Genco Erkal Gece Gündüz'de (28 Kasım 2019)

Genco Erkal NTV'ye geliyor. Sanat hayatında 60’ıncı, Dostlar Tiyatrosu'nun 50’inci yılını kutlayan usta aktör Genco Erkal, üç oyunda birden rol alıyor. Erkal, bitmek tükenmez enerjisinin sırrını, oyunlarını, sanata dair görüşlerini 28 Kasım Perşembe 17.30'da Gülay Afşar'ın sunduğu Gece Gündüz'de anlatacak.

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