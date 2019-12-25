(Geri Sayım 25 Aralık 2019)

Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu Turkish Bank Yönetim Kurulu Danışmanı Tuğrul Belli'ydi. 2020'nin bu yıldan daha iyi bir yıl olacağını söyleyen Belli, "2019'un sonuna geldiğimizde küresel risklerin azaldığını görüyoruz" dedi.

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