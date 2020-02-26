(Geri Sayım 26 Şubat 2020)

Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Murat Sağman'dı. Sağman, gram altın fiyatının 334 TL'den dönmesi üzerine gelen "Altında satma zamanı geldi mi?" sorularına yanıt verdi.

NTV 26.02.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 26.02.2020 - 11:07

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