Gezi davasında 9 beraat (Siyasi İşler 18 Şubat 2020)
Siyasi İşler'de Ahmed Arpat, konukları Okan Müderrisoğlu, Burhanettin Duran ve Ahmet Kasım Han ile Gezi davasındaki 9 beraat kararını ve yankıları ile siyasette yeni darbe planı söylentilerini her yönüyle analiz edip tartışıyor.
NTV 19.02.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 19.02.2020 - 10:39
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