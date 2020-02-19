Gezi davasında 9 beraat (Siyasi İşler 18 Şubat 2020)

Siyasi İşler'de Ahmed Arpat, konukları Okan Müderrisoğlu, Burhanettin Duran ve Ahmet Kasım Han ile Gezi davasındaki 9 beraat kararını ve yankıları ile siyasette yeni darbe planı söylentilerini her yönüyle analiz edip tartışıyor.

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