Gıda israfını nasıl önleyebiliriz? (Ortak Gelecek 10 Şubat 2020)
Gıdada sıfır atık nasıl sağlanır? Dünyada üretilen her 3 gıdadan biri çöpe gidiyor. Gıda israfını önlemek mümkün mü? Temel İhtiyaç Derneği Başkanı Hande Tibuk ve Şef Aydın Demir, mutfakta israfı önelemenin yollarını Ortak Gelecek'te anlatıyor. Ilgaz Gürsoy’un hazırladığı Ortak Gelecek, 10 Şubat Pazartesi 10.25’te NTV’de.
NTV 10.02.2020 - 10:00| Son Güncelleme : 10.02.2020 - 10:59
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