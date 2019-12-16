Gıda kaybı ve israfını azaltmak için neler yapılabilir? (Ortak Gelecek 16 Aralık 2019)
Daha yeşil, daha temiz, daha güzel bir dünya için... Ortak geleceğimize katkı sağlayacak tüm konular, Ilgaz Gürsoy'la her Pazartesi 10.20'de canlı yayınla NTV'de. Ortak Gelecek’te bu hafta; Gıda kaybı ve israfını azaltmak için neler yapılabileneceği anlatılıyor. Dünya genelinde her üç gıdadan biri çöpe giderken tarımsal alanlar ve su kaynakları da azalmaya devam ediyor. Bugün 7 milyarın üzerinde olan dünya nüfusunun 2050’de 10 milyara yaklaşacağı tahmin ediliyor. FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık ve Diyetisyen Dilara Koçak konuya dair merak edilenleri yanıtlayacak. Ortak Gelecek, 16 Aralık Pazartesi 10.20’de NTV’de.
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