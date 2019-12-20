Göbeklitepe'ye özel kitap ve sergi... (Gece Gündüz 19 Aralık 2019)
Yıldız Sarayı Vakfı tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ve Yunus Emre Enstitüsü paydaşlığında yürütülen "Göbeklitepe İnsanlık Tarihi Yeniden Yazılıyor" kitabı ve özel sergiye dair tüm detaylar Gece Gündüz’de. Gülay Afşar'ın soruyor, Yıldız Sarayı Vakfı Başkanı Zeynep Karahan Uslu, 19 Aralık Perşembe 17.35'te yanıtlıyor.
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