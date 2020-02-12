"Görünüm iyileştikçe Dolar geri çekilir" (Geri Sayım 12 Şubat 2020)
Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ege Yazgan'dı. Dolar/TL kurundaki hareketliliğe değinen Yazgan, "Dünya ekonomisindeki görünüm iyileştikçe Dolar'ın geri çekileceğini düşünüyorum" dedi.
NTV 12.02.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 12.02.2020 - 10:50
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