"Görünüm iyileştikçe Dolar geri çekilir" (Geri Sayım 12 Şubat 2020)

Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ege Yazgan'dı. Dolar/TL kurundaki hareketliliğe değinen Yazgan, "Dünya ekonomisindeki görünüm iyileştikçe Dolar'ın geri çekileceğini düşünüyorum" dedi.

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