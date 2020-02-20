"Gram altın 320 TL'yi görebilir" (Geri Sayım 20 Şubat 2020)
Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu TEB Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mete Yüksel'di. Gram altının rekor kırmasını değerlendiren Yüksel, "Türk Lirası'nda değer kaybı sürerse gram altın 320 lirayı görebilir" diye konuştu.
NTV 20.02.2020 - 10:00| Son Güncelleme : 20.02.2020 - 10:58
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