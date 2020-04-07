Gram altın 354 TL ile rekor kırdı (Geri Sayım 7 Nisan 2020)
Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu Integral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu'ydu. Turşucu, gram altındaki rekoru, benzine yapılan 15 kuruşluk zammı, ekonomi ve piyasalardaki virüs etksini değerlendirdi.
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NTV 07.04.2020 - 10:00| Son Güncelleme : 07.04.2020 - 10:36
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