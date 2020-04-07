Gram altın 354 TL ile rekor kırdı (Geri Sayım 7 Nisan 2020)

Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu Integral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu'ydu. Turşucu, gram altındaki rekoru, benzine yapılan 15 kuruşluk zammı, ekonomi ve piyasalardaki virüs etksini değerlendirdi.

NTV 07.04.2020 - 10:00 | Son Güncelleme : 07.04.2020 - 10:36

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