"Gülmek İyileştirir Derneği"nin hikayesi... (İyi Hikayeler 14 Şubat 2020)
Umut veren, fark yaratan, ilham kaynağı olan “İyi Hikayeler”, Nef Vakfı ile birlikte NTV’de ekrana geliyor. “İyilikler daha da büyüsün, yayılsın ve hepimize dokunsun” mottosuyla başlayacak bu iyilik hareketi, farkındalığın artması ve iyiliklerin çoğalmasını hedefliyor. İzleyicilerin de desteğiyle ekrana gelecek İyi Hikayeler’de; Anadolu’nun dört bir köşesinde yapılan iyilikler ve kahramanları tüm Türkiye’ye duyurulacak. İzleyiciler kendilerine yapılan iyilikleri, e-posta yoluyla gönderebilecek ya da Twitter ve Instagram’dan İyi Hikayeler’i takip ederek #iyihikayeler etiketiyle paylaşımda bulunabilecek. İyi Hikayeler’in bu haftaki bölümünde; “Oyun bütün çocukların hakkı” diyerek kanser tedavisi gören çocuklara özel “Hijyenik Oyun Merkezleri” açan Gülmek İyileştirir Derneği’nden Aslı Bastıyalı konuk olacak. Toplumsal konularda farkındalık oluşturmaya çalışan şoför Mehmet Şirin Çiçek’in iyilik minibüsü de bu haftanın konuları arasında yer alacak. İyi Hikayeler, Berfu Güven’in sunumu ve Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur’un yorumlarıyla 14 Şubat Cuma 21.10’da NTV’de.
NTV 15.02.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 15.02.2020 - 10:10
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