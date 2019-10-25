Günlerin Getirdiği 24 Ekim 2019

Televizyon, gazete, radyo, haber portalları, sosyal medya derken gündemin içinde kaybolmak işten değil! Simge Fıstıkoğlu, günlerin getirdiklerini konuklarıyla konuşuyor.

Günlerin Getirdiği'nde bu hafta konu, Suriye'deki gelişmeler ve Barış Pınarı Harekatı. Simge Fıstıkoğlu, konukları Murat Aslan, Mustafa Kartoğlu ve Serdar Ataş ile Suriye'deki gelişmelerle ilgili tüm detayları masaya yatırıyor.

Günlerin Getirdiği, her Perşembe 21.00'de NTV'de...