Günlerin Getirdiği 7 Kasım 2019

Televizyon, gazete, radyo, haber portalları, sosyal medya derken gündemin içinde kaybolmak işten değil! Simge Fıstıkoğlu, günlerin getirdiklerini konuklarıyla konuşuyor. Günlerin Getirdiği'nde bu hafta konu, terörizm. Simge Fıstıkoğlu, konukları Murat Aslan, Mustafa Kartoğlu ve Ece Banan ile terör örgütlerini tüm detaylarıyla masaya yatırıyor. Günlerin Getirdiği, her Perşembe 21.00'de NTV'de...
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