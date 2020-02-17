Halep'in batısında yoğun çatışma (Dünyanın Haberi 17 Şubat 2020)
Gözler Türk ve Rus heyetlerin Moskova görüşmelerindeyken; Suriye ordusunun Halep vilayetinin büyük kısmında kontrolü sağladığı haberi geldi... Muhaliflerin, Rusya destekli rejim güçlerinin ilerlemesini durdurmak için karşı operasyon düzenlediği belirtiliyor... Ahmet Yeşiltepe ile Dünyanın Haberi hafta içi her gün saat 16.30'da NTV'de.
NTV 17.02.2020 - 16:00| Son Güncelleme : 17.02.2020 - 17:49
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