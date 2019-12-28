Halit Ziya Uşaklıgil’in günümüze uzanan edebi kişiliği (Hayat Bir Sanat 28 Aralık 2019)
Edebiyat tutkunu bir entelektüel ve Türk edebiyatının usta kalemi; Mehmet Barlas ve Selim İleri yeni sohbet programı “Hayat Bir Sanat” için bir araya geliyorlar. Edebiyat dünyasının büyülü kapısını aralıyorlar. "Hayat Bir Sanat"ın yeni bölümünde Türk edebiyatının usta romancılarından Halit Ziya Uşaklıgil’in hayatı ve eserleri sohbeti belirliyor. Mehmet Barlas ve Selim İleri, “Mai ve Siyah”tan “Aşk-ı Memnu”ya sayısız unutulmaz klasik esere imza atan Halit Ziya Uşaklıgil’in günümüze uzanan edebi kişiliğini konuşuyorlar. Sohbet, Çiğdem Gürdal’ın yorumladığı, beste ve güftesi Zeki Müren’e ait “Aldattın Beni Seviyorum Diye” eseriyle son buluyor. Mehmet Barlas ve Selim İleri ile Türk edebiyatından dünya edebiyatına uzanan sanat dolu yolculuğun yeni adresi “Hayat Bir Sanat” her Cumartesi 12.15’te, tekrarıyla her Pazar 01.15’te NTV’de.
NTV 25.12.2019 - 14:10| Son Güncelleme : 28.12.2019 - 12:51
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