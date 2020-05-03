Halkın Sanatı/Erzurum 3 Mayıs 2020

Anadolu’nun geleneksel el sanatlarını ekrana taşıyan yeni program Halkın Sanatı, Dilek Hanif ile 3 Mayıs Pazar 11.15’te NTV’de. Dilek Hanif, Anadolu’nun değerlerini yerinde araştırmak ve günümüze uyarlamak için yeni bir yolculuğa çıkıyor. Yüzyılların el emeği, göz nuru el sanatları NTV’de izleyiciyle buluşuyor. Türkiye’nin önde gelen moda tasarımcılarından Dilek Hanif, her hafta Anadolu’nun geleneksel el sanatlarını ekrana taşıyor. Hanif, her ilde öne çıkan yöresel ürünleri kullanılarak geleneksel ile moderni buluşturuyor ve farklı bir tasarımla izleyicinin karşısına çıkıyor. Halkın Sanatı bu hafta Erzurum’da, kadınların soğuktan korunmak için kullandığı ve tamamen koyun yününden örülmüş geleneksel “Ehram”ların hikayesinin peşine düşüyor... Nakışlarla süslenen ve renkleriyle mesajlar veren geleneksel “Ehram”dan nasıl modern bir tasarım ürünü ortaya çıkacak? Dilek Hanif’in sunduğu Halkın Sanatı, 3 Mayıs Pazar NTV’de.
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NTV 03.05.2020 - 11:00| Son Güncelleme : 03.05.2020 - 13:14
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