Halkın Sanatı/Gaziantep 10 Mayıs 2020

Anadolu’nun geleneksel el sanatlarını ekrana taşıyan Halkın Sanatı, Dilek Hanif ile 10 Mayıs Pazar 11.15’te NTV’de. Dilek Hanif, Anadolu’nun değerlerini yerinde araştırmak ve günümüze uyarlamak için yeni bir yolculuğa çıkıyor. Yüzyılların el emeği, göz nuru el sanatları NTV’de izleyiciyle buluşuyor. Türkiye’nin önde gelen moda tasarımcılarından Dilek Hanif, her hafta Anadolu’nun geleneksel el sanatlarını ekrana taşıyor. Hanif, her ilde öne çıkan yöresel ürünleri kullanılarak geleneksel ile moderni buluşturuyor ve farklı bir tasarımla izleyicinin karşısına çıkıyor. Halkın Sanatı bu hafta Gaziantep’te, 500 yıldan fazla geçmişi olan ve ahşap tezgahlarda mekikle dokunan “Kutnu Kumaşı”nın hikayesinin peşine düşüyor... İpliğin çeşitli boyalara defalarca bastırılarak renk ve motif kazandırıldığı “Kutnu Kumaşı”ndan nasıl modern bir tasarım ürünü ortaya çıkacak? Dilek Hanif’in sunduğu Halkın Sanatı, 10 Mayıs Pazar 11:15’te NTV’de.
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NTV 29.04.2020 - 20:00| Son Güncelleme : 10.05.2020 - 13:17
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