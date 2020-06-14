Halkın Sanatı/Kahramanmaraş 14 Haziran 2020

Anadolu'nun geleneksel el sanatlarını ekrana taşıyan Halkın Sanatı, Dilek Hanif ile 14 Haziran Pazar 11.15'te NTV'de. Dilek Hanif, Anadolu'nun değerlerini yerinde araştırmak ve günümüze uyarlamak için yeni bir yolculuğa çıkıyor. Yüzyılların el emeği, göz nuru el sanatları NTV'de izleyiciyle buluşuyor. Türkiye'nin önde gelen moda tasarımcılarından Dilek Hanif, her hafta Anadolu'nun geleneksel el sanatlarını ekrana taşıyor. Hanif, her ilde öne çıkan yöresel ürünleri kullanılarak geleneksel ile moderni buluşturuyor ve farklı bir tasarımla izleyicinin karşısına çıkıyor. Halkın Sanatı bu hafta; önceleri atlara başlık ve dizginlere süsleme olmuş, daha sonra çeyizlere ve Osmanlı Sarayına girerek zenginliğin ve ihtişamın simgesi bir sanata dönüşen 'sim sırma'nın izini sürmek için Kahramanmaraş'ta... 'Maraş İşi' olarak da anılan sim sırma nasıl modern bir tasarım ürününe dönüşecek? Dilek Hanif'in sunduğu Halkın Sanatı, 14 Haziran Pazar 11:15'te NTV'de.
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NTV 14.06.2020 - 12:19| Son Güncelleme : 14.06.2020 - 12:36
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