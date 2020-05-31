Halkın Sanatı/Kastamonu 31 Mayıs 2020

Anadolu’nun geleneksel el sanatlarını ekrana taşıyan Halkın Sanatı, Dilek Hanif ile 31 Mayıs Pazar 11.15’te NTV’de. Dilek Hanif, Anadolu’nun değerlerini yerinde araştırmak ve günümüze uyarlamak için yeni bir yolculuğa çıkıyor. Yüzyılların el emeği, göz nuru el sanatları NTV’de izleyiciyle buluşuyor. Türkiye’nin önde gelen moda tasarımcılarından Dilek Hanif, her hafta Anadolu’nun geleneksel el sanatlarını ekrana taşıyor. Hanif, her ilde öne çıkan yöresel ürünleri kullanılarak geleneksel ile moderni buluşturuyor ve farklı bir tasarımla izleyicinin karşısına çıkıyor. Halkın Sanatı bu hafta, geleneksel el sanatları konusunda oldukça zengin bir içeriğe sahip olan Kastamonu’da... En yaygın görülen el sanatlarından biri de dokuma kumaşlar ve bu kumaşları süsleyen tırnak bağı... Kastamonu dokuması, tırnak bağı ile birleşerek modern bir tasarım ürününe dönüşecek. Dilek Hanif’in sunduğu Halkın Sanatı, 31 Mayıs Pazar 11:15’te NTV’de.
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NTV 31.05.2020 - 12:00| Son Güncelleme : 31.05.2020 - 12:06
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