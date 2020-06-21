Halkın Sanatı/Mardin 21 Haziran 2020

Anadolu'nun geleneksel el sanatlarını ekrana taşıyan Halkın Sanatı, Dilek Hanif ile 21 Haziran Pazar 11.15'te NTV'de. Dilek Hanif, Anadolu'nun değerlerini yerinde araştırmak ve günümüze uyarlamak için yeni bir yolculuğa çıkıyor. Yüzyılların el emeği, göz nuru el sanatları NTV'de izleyiciyle buluşuyor. Türkiye'nin önde gelen moda tasarımcılarından Dilek Hanif, her hafta Anadolu'nun geleneksel el sanatlarını ekrana taşıyor. Hanif, her ilde öne çıkan yöresel ürünleri kullanılarak geleneksel ile moderni buluşturuyor ve farklı bir tasarımla izleyicinin karşısına çıkıyor. Halkın Sanatı bu hafta; birçok din ve kültürün bir arada yaşadığı ve el sanatlarıyla nam salmış Mardin'de... Bu el sanatlarından biri de, geçmişi M:Ö. 3000 yılına kadar dayanan ve özellikle Midyat'ta öne çıkan 'telkari'... Telkari, Dilek Hanif'in elinden nasıl modern bir tasarım ürününe dönüşecek? Dilek Hanif'in sunduğu Halkın Sanatı, 21 Haziran Pazar 11:15'te NTV'de.
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NTV 21.06.2020 - 12:27| Son Güncelleme : 21.06.2020 - 12:45
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