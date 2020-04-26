Halkın Sanatı/Tokat 26 Nisan 2020

Anadolu’nun geleneksel el sanatlarını ekrana taşıyan yeni program Halkın Sanatı, Dilek Hanif ile 26 Nisan Pazar 11.15’te NTV’de başlıyor. Dilek Hanif, Anadolu’nun değerlerini yerinde araştırmak ve günümüze uyarlamak için yeni bir yolculuğa çıkıyor. Yüzyılların el emeği, göz nuru el sanatları NTV’de izleyiciyle buluşuyor. Türkiye’nin önde gelen moda tasarımcılarından Dilek Hanif, her hafta Anadolu’nun geleneksel el sanatlarını ekrana taşıyacak. Hanif, her ilde öne çıkan yöresel ürünleri kullanılarak geleneksel ile moderni buluşturup farklı bir tasarımla izleyicinin karşısında olacak. Halkın Sanatı bu hafta; 700 yıllık geçmişe sahip yazmacılık ve tahta baskı sanatının merkezi Tokat’a gidecek. Dilek Hanif’in sunduğu Halkın Sanatı, 26 Nisan Pazar 11.15’te NTV’de.
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NTV 26.04.2020 - 12:00| Son Güncelleme : 26.04.2020 - 13:23
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