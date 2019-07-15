Haşimato hastalığı nedir? Osman Müftüoğlu ile Yaşasın Hayat 13 Temmuz 2019

Her hafta temel bir konu hakkında merak edilenlerin ele alındığı “Yaşasın Hayat”ta bu hafta gündem, “Haşimato hastalığı hakkında her şey”... Sağlıklı yaşam tüyolarının yer alacağı programda Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, “Haşimato hastalığı nedir?”, “Haşimato hastaları ne yapmalı, ne yapmamalı?” sorularını yanıtlayacak.   Melda Yücel Kocaalp ve Prof. Dr. Osman Müftüoğlu ile “Yaşasın Hayat” 19.15’te NTV’de.

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