Hatıra para davalık oldu (Gece Gündüz 11 Haziran 2020)
Sanatta yeni "normal", Uluslararası Göç Filmeri Festivali ücretsiz, "Omar ve Biz"e Fransa'dan 3 ödül, sanatçılardan fon dayanışması, Kemal Sunal anısına bastırılan hatıra para davalık oldu... Bu haberler ve daha fazlası Gece Gündüz'de.
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NTV 12.06.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 12.06.2020 - 09:15
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