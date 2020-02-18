Hayalet geminin inanılmaz hikayesi... (Dünyanın Haberi 18 Şubat 2020)
Soçi mutabakatıyla sağlanan ateşkes, 20 binden fazla ihlalin yaşandığı İdlib'i cehenneme çevirdi. Siviller, Türkiye sınırına akın ediyor. Moskova'da ise diplomasi kanalı açık tutuluyor. Avrupa’da şirket kurma imkanı tanıyan e-oturum uygulamasına ilgi artıyor. Estonya bu alanda öncü ülkeler arasında... Atlantik Okyanusu'nda uzun süredir boş bir şekilde sürüklenen bir gemi, "Dennis Fırtınası"nın etkilediği İrlanda'da karaya oturdu. İrlanda basını, mürettebatı geçen yıl kurtarlıan gemiden "hayalet" diye söz ediyor. Ahmet Yeşiltepe ile Dünyanın Haberi hafta içi her gün saat 16.30'da NTV'de.
NTV 18.02.2020 - 17:00| Son Güncelleme : 18.02.2020 - 17:31
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