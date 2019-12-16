Hindistan'da Müslüman karşıtı yasa... Dünyanın Haberi 16 Aralık 2019
“Dünyanın Haberi” Hindistan'daki yeni vatandaşlık yasasını yakın plana alıyor. Müslümanlara karşı ayrımcılık yapan yeni yasa ülkeyi karıştırdı. Yeni yasa, müslümanlar hariç 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açıyor. Protesto eylemleri yapan müslüman gençler polisten şiddet gördü. Ayrıca, İngiltere'den ilginç bir haber başlığı; seçim gecesi yayınlanan yaklaşık 700 haber yapay zeka tarafından yazıldı. Bu bölümde Fas'tan da sıradışı bir yarışma haberi var. Bu defa; en iyi zılgıt çekenler yarıştı. Ahmet Yeşiltepe’nin sunduğu “Dünyanın Haberi” az bilinenleri, manşetin gölgesinde kalmışları aktarmaya devam ediyor.
NTV 16.12.2019 - 17:15| Son Güncelleme : 17.12.2019 - 15:23
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